Tschechische Politiker verurteilen Terroranschlag in Barcelona

Premier Bohuslav Sobotka und weitere tschechische Politiker haben den islamistischen Terroranschlag in Barcelona scharf verurteilt. Am Donnerstagnachmittag waren mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen und rund 100 weitere verletzt worden, als ein Lieferwagen auf einer Flaniermeile der katalanischen Stadt in die Menge fuhr.

Es sei ein „widerwärtiger terroristischer Anschlag auf Unschuldige“, schrieb Premier Sobotka über den Kurznachrichtendienst Twitter. Er fühle mit den Familien der Opfer und wünsche den Verletzten schnelle Besserung, so der Sozialdemokrat. Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) schrieb, man müsse zusammenhalten im Kampf gegen den Terror. Laut den bisherigen Informationen sind weder Tschechen unter den Todesopfern, noch unter den Verletzten.