Tschechische Politiker verurteilen Mord am Journalisten in der Slowakei

Tschechische Politiker, Gewerkschaften und der Verband der Journalisten haben den Mord an einem Aufdeckungsjournalisten in der Slowakei verurteilt. Premier Andrej Babiš (Ano) schrieb in Reaktion darauf bei, sollte sich bestätigen, dass der Mord mit der Arbeit des Journalisten in Zusammenhang stehe, wäre es ganz verrückt. Im Leben wäre ihm nicht eingefallen, dass so etwas in der Slowakei im Jahr 2018 geschehen könne, fügte der gebürtige Slowake hinzu.

In der Slowakei sind ein investigativer Journalist und seine Verlobte in ihrem Privathaus erschossen worden. Der 27-jährige Jan Kuciak hatte im Internetportal Aktuality.sk regelmäßig über Fälle von mutmaßlichem Steuerbetrug berichtet. In seinem Visier hatte er dabei vor allem prominente Unternehmer, die nach seinen Recherchen Geschäftsverbindungen zu den regierenden Sozialdemokraten ebenso wie zu Kreisen der organisierten Kriminalität unterhalten haben sollen.