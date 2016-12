Nachrichten Tschechische Politiker drücken Familien der Opfer von Berlin Beileid aus

23-12-2016 13:06 | Lothar Martin

Der Terrorismus kennt keine Grenzen! Mit dieser Aussage reagierten Premier Bohuslav Sobotka und weitere tschechische Spitzenpolitiker auf das Attentat von Berlin, dem 12 Menschen mehrerer Nationen zum Opfer fielen. Der Parteichef der Bürgerdemokraten (ODS), Petr Fiala, sprach am Freitag von der Notwendigkeit, einen konkreten Plan zu entwickeln, wie man in Tschechien der internationalen Terrorgefahr begegnen könne. Der Vizevorsitzende der Partei TOP 09, Marek Ženíšek, verwies darauf, dass die Menschen lernen müssten, mit dem Risiko zu leben, um so auch Gefahren besser abwenden zu können. Nach Ansicht von Abgeordnetenhauschef Jan Hamáček (Sozialdemokraten) sollte die Regierung in Prag weiter Druck machen, dass die EU-Außengrenze wirkungsvoll geschützt wird. Alle Politiker sprachen den Familien der Opfer ihr Beileid aus.

Seit 40 Jahren TV-Renner zu Weihnachten: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 23-12-2016 13:08 | Lothar Martin Nach 40 Jahren ist er immer noch beliebt: der tschechisch-deutsche Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Auch dieses Jahr ist der Film zu Weihnachten vielfach im tschechischen und deutschen Fernsehen zu sehen. Auf Schloss Moritzburg in Sachsen erinnert eine Ausstellung an die Dreharbeiten in den 1970er Jahren. Die Hauptrollen Aschenbrödel und der Prinz wurden von den tschechischen Schauspielern Libuše Šafránková und Pavel Trávníček verkörpert.

Rockaway expandiert nach Deutschland 23-12-2016 11:34 | Strahinja Bućan Die tschechische Investmentgruppe Rockaway will in Zukunft Fuß fassen auf dem deutschen Online-Reisemarkt. Gemeinsam mit dem chinesischen Partner CEFC kaufen die Tschechen das Online-Reisebüro AIDU (ab-in-den-urlaub.de) und das Flugticket-Portal fluege.de. Der Kaufpreis für die beiden Internetportale ist nicht bekannt. Rockaway besitzt in Tschechien bereits den Internet-Reiseanbieter invia.cz.

Zaorálek: Weitere tschechische Opfer in Berlin unwahrscheinlich 23-12-2016 10:20 | Strahinja Bućan Ein weiteres tschechisches Opfer des tragischen Anschlags in Berlin am Montag sei unwahrscheinlich. Dies bestätigte Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) am Freitag vor Journalisten. Zwar hätten die deutschen Behörden erst zehn der insgesamt zwölf Todesopfer identifiziert, es werden aber keine weiteren Tschechen in Deutschland vermisst, so der Minister. Man hätte aber keinen genauen Überblick darüber, wie viele Tschechen tatsächlich zum Tatzeitpunkt in Berlin waren und wo sie sich aufgehalten hätten.

Pan Tau feiert Geburtstag 23-12-2016 10:08 | Strahinja Bućan Seit 40 Jahren begeistert der lächelnde Zauberer mit Melone Jung und Alt. Am 23. Dezember 1976 wurde die Serie Pan Tau das erste Mal in der Tschechoslowakei ausgestrahlt. Es folgten insgesamt 33 Folgen und drei Spielfilme, die auch im Ausland ein großer Erfolg wurden. Pan Tau verkörperte durchgehend der 1992 verstorbene Ott Šimánek, in weiteren Rollen traten unter anderem die Schauspieler Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová oder Jan Werich.

Krpálek Sportler des Jahres 23-12-2016 09:10 | Strahinja Bućan Der Judo-Olympiasieger von Rio, Lukáš Krpálek, ist tschechischer Sportler des Jahres. Er ist damit nach zehn Jahren der erste männliche Sportler, den das Gremium von renommierten Sportjournalisten für den Titel ausgewählt hat. In der Kategorie Mannschaftssport brillierten die tschechischen Tennis-Damen für ihren Sieg beim Fed-Cup. Juniorin des Jahres wurde die Siebenkämpferin Michaela Hrubá.

Tschechin unter Opfern von Berlin 23-12-2016 06:43 | Strahinja Bućan Unter den zwölf Todesopfern des Anschlags in Berlin vom vergangenen Montag ist auch eine Tschechin. Dies ergab die laufende Identifizierung der Opfer. Es handelt sich nach Polizeiangaben um eine Frau, die bereits längere Zeit in Berlin wohnte und arbeitete. Premier Bohuslav Sobotka sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus und sicherte Unterstützung zu. Unmittelbar nach dem Anschlag war das Außenministerium in Prag nicht von tschechischen Opfern ausgegangen. Jedoch mit dem Vorbehalt, dass die Identifizierung der Opfer noch nicht abgeschlossen ist.

Tschechien schließt Jahr mit weniger Schulden ab 22-12-2016 17:50 | Strahinja Bućan Mit rund 60 Milliarden Kronen (2,2 Milliarden Euro) Schulden weniger steht Tschechien am Ende des Jahres bei seinen Gläubigern in der Kreide. Dies geht aus den Bilanzen des Finanzministeriums hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Insgesamt ist Tschechien mit 1,613 Billionen Kronen (60 Milliarden Euro) verschuldet. Das macht 34,3 Prozent des BIP, also um mehr als zwei Prozentpunkte weniger, als noch im vergangenen Jahr.

ČEZ übernimmt Windparks in Deutschland 22-12-2016 17:35 | Strahinja Bućan Der tschechische Energieriese ČEZ investiert verstärkt in Deutschland. Das Unternehmen hat nun den Kauf von weiteren acht Windparks mit insgesamt 35 Turbinen und einer Gesamtleistung von 85,25 Megawatt. Alle Objekte befinden sich in Norddeutschland und sind bereits seit einiger Zeit in Betrieb. Auf den deutschen Markt ist ČEZ Anfang Dezember vorgestoßen. Das teilstaatliche Energieunternehmen betreibt Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Hessen.