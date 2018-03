Tschechische Handelskammer feiert 25 Jahre ihres Bestehens

Die tschechische Handelskammer wird 25 Jahre alt. Sie hat über 15.000 Mitglieder und ist damit die größte Unternehmer-Vertretung in Tschechien. Allein in den zurückliegenden fünf Jahren verzeichnete sie einen Mitglieder-Zuwachs von 18 Prozent, sagte der Sprecher der Kammer, Miroslav Diro, gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK.

Ihr Jubiläum feiert die Handelskammer am Montag. Dazu wird Kammer-Präsident Vladimír Dlouhý eine Vision für das Geschäftsumfeld, ein neues Logo sowie ein Buch über die Geschichte der Institution vorstellen. Die in der Kammer registrierten Unternehmer und Firmen schaffen über 60 Prozent des tschechischen Bruttoinlandsproduktes, informierte Diro. Mitglieder der Kammer sind Handwerker wie Schornsteinfeger, Heizungsmonteure oder Fliesenlieger, kleine und mittlere Unternehmen, aber ebenso strategisch wichtige Konzerne wie Škoda Auto oder ČEZ. In den 14 Kreisen des Landes gibt es insgesamt 46 Filialen der Handelskammer.