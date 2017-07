Ein tschechisches Ärzteteam reist am Dienstag nach Kairo. Die Ärzte werden den Zustand der beim Messerangriff im Badeort Hurghada verletzten tschechischen Touristin beurteilen. Dies teilte das tschechische Außenministerium mit. Die Ärzte sollen darüber entscheiden, ob die Verletzte nach Tschechien geflogen werden darf. Am Montag informierte das Außenministerium darüber, dass sich der Gesundheitszustand der Frau, die in einem Krankenhaus in Kairo liegt, schlagartig verschlechterte.