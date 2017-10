Tschechische Ägyptologen entdecken Tempel in Abusir

Die tschechischen Ägyptologen in Abusir haben einen unbekannten Tempelkomplex entdeckt. Dies teilte das Institut für Ägyptologie der Karlsuniversität in Prag am Montag mit. Der Komplex, 32x51 Meter groß, stammt aus der Regierungszeit von Ramess II., das heißt aus dem 13. Jahrhundert vor Christus.

Laut dem Leiter des tschechischen Forscherteams, Miroslav Bárta, belegt der Fund einzigartige Bau- und Religionsaktivitäten von Ramess II. Es handelt sich um den bisher einzigen archäologisch bestätigten Tempel des Herrschers in den altägyptischen Totenstädten Sakkara und Abusir.

Tschechische Ägyptologen forschen seit den 1960ern in Ägypten. Seitdem fanden sie mit zahlreichen Entdeckungen weltweit Anerkennung.