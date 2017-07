Bei einer Messerattacke im ägyptischen Ferienort Hurghada, bei der zwei Frauen starben, die wohl aus Deutschland stammten, ist am Freitag auch eine tschechische Urlauberin verletzt worden. Dies bestätige das Außenministerium in Prag in Berufung auf ägyptische Behörden. Die 36-jährige Tschechin erlitt demnach leichte Verletzungen an den Beinen und wurde in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Zu dem Angriff kam es in einem Hotel von Hurghada. Der Täter soll ein junger Mann sein, der gezielt auf Ausländer losgehen wollte.