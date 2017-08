Die tschechische Wirtschaft hat ihr Wachstum im zweiten Quartal dieses Jahres noch einmal erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Bruttoinlandsprodukt um 4,5 Prozent gesteigert, gab am Mittwoch das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) bekannt. Im ersten Quartal lag das Wachstum noch bei drei Prozent. Mit einem ähnlichen Wert hatten die Analysten auch für die Monate von April bis Juni gerechnet. Der größere Zuwachs sei besonders auf die gestiegene Binnennachfrage zurückzuführen, heißt es. Die Mitarbeiter des Statistikamtes sehen die Ursache für den starken Aufschwung vor allem darin, dass eine Mehrheit der nationalen Branchen ihre Leistungen erhöht hat, und dies nicht nur in der verarbeitenden Industrie, sondern auch im Dienstleistungssektor. Im Vergleich zum ersten Quartal wurde das Wachstum so um weitere 2,3 Prozent gesteigert.