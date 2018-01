Tschechiens Premier Babiš besucht die Slowakei

Die Premierminister Tschechiens und der Slowakei, Andrej Babiš und Robert Fico, sind sich in der Ablehnung der Quoten zur Umverteilung von Flüchtlingen in der EU einig. Ihnen zufolge müssen die politischen Entscheidungen in der Union auf Grund eines Konsenses der Regierungen der Mitgliedsstaaten getroffen werden. Die beiden Politiker teilten es vor Journalisten am Freitag in Bratislava mit. Der slowakische Regierungschef äußerte zudem seine Unterstützung für Tschechien, Polen und Ungarn angesichts der Klagen, die die EU-Kommission gegen die drei Länder wegen der Flüchtlingsquoten erhoben hat. Die Ansichten Tschechiens und der Slowakei über die Flüchtlingsproblematik seien praktisch identisch, so Fico.

Der neue tschechische Premier Andrej Babiš (Ano) trat am Freitag seinen ersten offiziellen Auslandsbesuch an. In Bratislava traf er mit seinem slowakischen Amtskollegen Robert Fico zusammen. Sie tauschten sich über außenpolitische Themen sowie Fragen der bilateralen Zusammenarbeit, aber auch über die gemeinsamen Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei aus.