Der Vorsitzende des tschechischen Verfassungsgerichts, Pavel Rychetský, hat die Justizreformen im Nachbarland Polen scharf kritisiert. Dieser Angriff auf die richterliche Gewalt sei zugleich ein globaler Angriff auf die Pfeiler des demokratischen Rechtsstaats in Polen, sagte der 73-Jährige am Mittwoch in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Mit den Änderungen beim Landesrichterrat (KRS), der Kandidaten für Richterposten in ganz Polen vorgibt, werde die Unabhängigkeit der Justiz „völlig beseitigt“. Rychetský forderte, die Zusammenarbeit mit Polen im Rahmen der Visegrad-Gruppe aus Protest zu unterbrechen. Dem formlosen Bündnis mitteleuropäischer Staaten gehören neben Tschechien und Polen auch die Slowakei und Ungarn an.