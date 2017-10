Tschechiens Landwirte können wieder Eier nach Russland exportieren

Die tschechischen Produzenten von Geflügel und Bruteiern können den Export nach Russland wieder aufnehmen. Die Russische Föderation hat in dieser Woche das Importverbot aufgehoben, das es wegen der Vogelgrippe in Tschechien im Februar verhängt hat. Darüber informierte der Sprecher der Staatlichen Veterinärverwaltung am Donnerstag die Öffentlichkeit.

Russland hat das Embargo bereits Ende April teilweise gelockert. Von den neun Staaten, die eine Beschränkung des Imports von tschechischen Geflügelprodukten vorschrieben, haben mittlerweile auch Hongkong und Israel die Beschränkung wieder aufgehoben. Es gilt weiter für Länder wie Weißrussland, die Ukraine oder Mexiko.