Zur Jahreshälfte hat der tschechische Staatshaushalt mit einem Plus abgeschlossen. Am 30. Juni wurde dabei ein Einnahmenüberschuss von 4,6 Milliarden Kronen (ca. 180 Millionen Euro) registriert, informierte am Montag das Finanzministerium. Im Mai stand noch ein Defizit von 18,7 Milliarden Kronen (ca. 714 Millionen Euro) zu Buche. Im vergangenen Jahr wurde indes zu Ende Juni ein kräftiges Plus von 40,6 Milliarden Kronen (ca. 1,55 Milliarden Euro) verzeichnet. Diese Verschlechterung zum Vorjahr sei vor allem auf die geringeren Einnahmen aus der EU zurückzuführen, heißt es aus dem Finanzministerium.