Tschechiens Fußballerinnen unterliegen Deutschland in WM-Qualifikation 0:1

Tschechiens Fußballerinnen haben ihr zweites Spiel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2019 verloren. Am Dienstag unterlagen sie dem favorisierten Team aus Deutschland in Ústí nad Labem / Aussig mit 0:1. Es war eine unglückliche Niederlage, denn das einzige Tor des Spiels fiel durch ein Eigentor von Verteidigerin Eva Bartoňová.

In der europäischen Qualifikationsgruppe 5 haben die Tschechinnen durch den 8:0-Auftaktsieg über die Färöer Inseln drei Punkte auf dem Konto. In der Gruppe sind noch Island und Slowenien ihre Gegner. Für die WM 2019 qualifizieren sich alle Gruppensieger, die vier besten Gruppenzweiten kämpfen zwei weitere Plätze aus.