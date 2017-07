Die Katholische Kirche will mit Hilfe des Städte- und Gemeinde-Bundes sowie des Verbandes der örtlichen Selbstverwaltungen an die einstmals erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Gemeindevertretern anknüpfen. Im Herbst wollen die Kirchenvertreter deshalb mit den Städten und Gemeinden ein Memorandum abschließen, anhand dem die Kirche wieder verstärkt in das Alltagsleben eingebunden soll. Dazu wolle man mit den Bürgern eine größere Wechselseitigkeit erzielen, erklärte Kardinal Duka zum Abschluss der 110. Plenartagung der Tschechischen Bischofskonferenz (ČBK) jüngst in Velehrad vor Journalisten.