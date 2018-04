Tschechien will Verkehrsprojekte durch europäischen Kredit finanzieren

Die Tschechische Republik will einen Kredit in Höhe von 100 Milliarden Kronen (knapp 4 Milliarden Euro) für die Entwicklung der Bahn- und Straßeninfrastruktur sowie der Bahnwagen aufnehmen. Verkehrsminister Dan Ťok (parteilos für Ano) hat am Freitag in Pardubice eine Erklärung über die Zusammenarbeit mit einem Vertreter der Europäischen Investitionsbank (EIB) unterzeichnet. Die meisten Investitionen sind für die Jahre von 2019 bis 2023 geplant.

Laut Ťok habe die Tschechische Republik viele Verkehrsprojekte vorbereitet, für deren Finanzierung die eigenen Mittel und EU-Fördergelder nicht ausreichen würden. Den langfristigen Kredit von der Europäischen Investitionsbank hält er für sehr günstig. Die Regierung muss dem Plan noch zustimmen und konkrete Bedingungen mit der EIB aushandeln.