Tschechien will unter Frontex weiter beim Grenzschutz auf dem Balkan helfen

Die Tschechische Republik will sich auch noch nach Oktober dieses Jahres aktiv an der Sicherung der EU-Außengrenze auf dem Balkan beteiligen, wenn das bilaterale Abkommen mit Mazedonien über den Einsatz tschechischer Polizisten zum dortigen Grenzschutz ausläuft. Das sagte der stellvertretende tschechische Innenminister Jiří Nováček am Montag in Prag bei der feierlichen Verabschiedung von Polizisten zu ihrer sechswöchigen Mission in Mazedonien und auch in Serbien. Ihr Einsatz endet im August. Eine neue Form der Zusammenarbeit ist gebunden an die Kooperation mit der Grenzschutzagentur Frontex, deren Details gerade verhandelt werden, ergänzte Nováček.

Seit 2015 hat Tschechien über 1300 Polizisten in andere Staaten zum Grenzschutz entsandt. Nach Aussage von Polizeipräsident Tomáš Tuhý sei die Lage auf dem Balkan aber mittlerweile komplizierter. Haben tschechische Polizisten im vergangenen Jahr während einer Auslandsmission im Schnitt 250 illegale Migranten aufgegriffen, so hat sich deren Zahl zuletzt auf rund 1200 illegale Grenzübertreter erhöht. In Mazedonien haben sich bisher 19 Polizeieinheiten zu ihrem Einsatz abgelöst, in Serbien waren es deren elf.