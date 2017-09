Tschechien will sich am Ausbau des digitalen Binnenmarktes der EU aktiv beteiligen

Tschechien will sich an den Gesprächen über neue EU-Vorschriften im Bereich des digitalen Binnenmarktes und der digitalen Sicherheit aktiv beteiligen. Dies folgt aus dem Mandat für Premier Bohuslav Sobotka, das die Regierung am Montag verabschiedet hat.

Die EU-Staats- und Regierungschef halten erstmals einen Gipfel zur digitalen Zukunft Europas ab. Das Sondertreffen findet am 29. September in Estlands Hauptstadt Tallinn statt. Estland hat am 1. Juli die halbjährlich wechselnde EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Einer der Themenschwerpunkte des Baltenstaates ist der Ausbau des digitalen Binnenmarkts in der EU.