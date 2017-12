Tschechien will im Fall MUS seine Ansprüche geltend machen

Tschechien will vor einem schweizerischen Gericht seine Ansprüche auf Entschädigung im Fall der Firma Mostecká uhelná společnost (MUS) geltend machen. Dies gab das Finanzministerium in Prag am Freitag bekannt. Zuvor hatte das Schweizerische Bundesgericht mitgeteilt, dass der tschechische Staat in der Causa auch verspätet noch als Nebenkläger zugelassen wird.

In dem Fall geht es um die Privatisierung des tschechischen Braunkohleunternehmens MUS. Dabei waren Vermögenswerte auf Konten in der Schweiz transferiert worden. Ermittler stellten insgesamt über 600 Millionen Schweizer Franken sicher. Laut dem Bundesgericht in Lausanne darf Tschechien davon nun einen Anteil als Entschädigung fordern.