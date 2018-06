Tschechien will für Pesco drei eigene Projekte einbringen

Die Staaten der Europäischen Union arbeiten weiter an einer besseren und konsequenteren Selbstverteidigung der Union. Dabei könnten die funktionierenden Projekte für die Ständige strukturierte militärische Zusammenarbeit (kurz: Pesco) helfen, die möglichen Zwiespälte zwischen den USA und den europäischen Mitgliedern der Nato zu dämpfen, meint der stellvertretende tschechische Verteidigungsminister Jakub Landovský. Der Sicherheitsexperte nahm am Montag an der gemeinsamen Sitzung der EU- Verteidigungsminister und von europäischen Nato-Militärs in Luxemburg teil.

Auf die Ständige strukturierte militärische Zusammenarbeit haben sich 25 EU-Staaten im Dezember vorigen Jahres geeinigt, nicht mit von der Partie sind Großbritannien, Dänemark und Malta. In einer ersten Phase wurden 17 Projekte bestätigt, von denen sich Tschechien an drei von ihnen beteiligen wird. In einer weiteren Welle aber will Tschechien auch drei eigene Projekte einbringen, darunter eine Ausbildung für den Umgang mit chemischen Kampfmitteln, sagte Landovský. Die ständige militärische Zusammenarbeit soll mittelfristig zum Aufbau einer echten europäischen Verteidigungsunion führen.