Tschechien will über eine Milliarde Euro in die Bekämpfung der Dürre investieren. Dies ergibt sich aus dem Konzept, das die Regierung auf ihrer Sitzung am Montag billigte. Das Hauptziel des Plans sei es, den natürlichen Abfluss des Wassers aus dem Gebiet Tschechiens zu reduzieren, hieß es vom Regierungsamt. Im Falle eines fatalen Wassermangels wird auch mit der Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren gerechnet, steht im Konzept.