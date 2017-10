Über acht Millionen Tschechen sind am Freitag und Samstag aufgerufen, ein neues Abgeordnetenhaus zu wählen. Die Wahllokale sind am Freitag von 14 bis 22 Uhr geöffnet und am Samstag von 8 bis 14 Uhr.

Insgesamt stellen sich 31 Parteien und Gruppierungen zur Wahl. Auf den Stimmzetteln finden sich mehr als 7500 Kandidaten für die 200 Plätze im tschechischen Abgeordnetenhaus. Rund 30 Prozent der Kandidaten sind Frauen.