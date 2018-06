Tschechien verschlechtert sich bei Weltfriedensindex

Auf dem Global Peace Index (Weltfriedensindex) liegt Tschechien in diesem Jahr auf Rang sieben. Die aktuelle Rangliste veröffentlichten die Universität Sidney und die Zeitschrift The Economist am Dienstag. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich Tschechien damit um einen Platz verschlechtert. Die Friedensforscher begründeten dies mit einer erhöhten Aktivität bei Auslandseinsätzen und ein Plus bei Rüstungsexporten.

Laut dem Global Peace Index ist derzeit Island der friedlichste und sicherste Staat der Erde, gefolgt von Neuseeland und Österreich. Schlusslichter sind wiederum der Südsudan, Afghanistan und Syrien. Insgesamt habe sich die Lage in der Welt jedoch massiv verschlechtert, heißt es in dem Bericht.