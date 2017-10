Tschechien verdoppelt Fördergelder für Entwicklung autonomen Fahrens

Der tschechische Staat will autonomes Fahren künftig stärker unterstützen. In diesem Jahr hatte der Staatliche Verkehrsinfrastrukturfonds (SFDI) insgesamt 1,4 Milliarden Kronen (ca. 55 Millionen Euro) für die Vorbereitungen zum Einstieg in diese Technologie veranschlagt. 2018 erhöht sich das Budget fast auf das Doppelte. 2,6 Milliarden Kronen (mehr als 100 Millionen Euro) seien eingeplant, sagte der Direktor des Fonds, Zbyněk Hořelica, am Donnerstag.

Vorrangig soll das Geld für die Entwicklung der sogenannten C-Roads verwendet werden. Bei diesem Projekt sollen wichtige Verkehrsinformationen in Zukunft auf Autobahnabschnitten direkt an die Fahrzeuge vermittelt werden. Weitere Teile des Budgets sollen in die Modernisierung von Telematik-Systemen fließen, durch die Kraftfahrer vor Staus und anderen Verkehrsbehinderungen gewarnt werden.