Tschechien und Slowakei unterstützen sich im Ringen um Standorte von EU-Agenturen

Tschechien und die Slowakei werden sich bei der Bemühung gegenseitig unterstützen, die europäischen Agenturen in ihre Länder zu bringen. Dies wurde nach der gemeinsamen Sitzung ihrer Regierungen am Montag in Lednice / Eisgrub bekanntgegeben. Einige EU-Institutionen müssen nach dem Brexit aus London umziehen. Tschechien bewirbt sich um die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die Slowakei um die Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Insgesamt 23 Städte taten ihr Interesse kund, neue Standorte von EU-Agenturen zu werden. Die Entscheidung trifft der EU-Ministerrat erst im November.