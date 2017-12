Tschechien und Sachsen unterzeichnen Unesco-Antrag für Montane Kulturlandschaft Erzgebirge

Der scheidende tschechische Kulturminister Daniel Herman (Christdemokraten) und der sächsische Staatsminister des Innern Markus Ulbig haben am Montag in Dresden eine tschechisch-sächsische Nominierung der Montanen Kulturlandschaft Erzgebirge / Krušnohoří für den Antrag in die Unesco-Welterbe-Liste unterzeichnet. Dies teilte eine Sprecherin des Kulturministeriums mit. Sachsen und Tschechien reichen den Antrag zum zweiten Mal ein. Den ersten Antrag haben sie auf eine Empfehlung des Internationalen Rates für Denkmalpflege (ICOMOS) 2014 zurückgezogen. Der Antrag wurde überarbeitet und muss erneut unterzeichnet und abgeschickt werden.

Städte auf den beiden Seiten der Grenze bereiten sich auf die Eintragung in die Welterbe-Liste der Unesco seit mehreren Jahren vor. Im Kreis Ústí nad Labem / Aussig sind es beispielsweise Hora Svaté Kateřiny / Sankt Katharinaberg, Krupka / Graupen, Cínovec / Zinnwald oder Výsluní / Sonneberg und im Kreis Karlovy Vary / Karlsbad Boží Dar / Gottesgabe, Jáchymov / Joachimsthal und Ostrov / Schlackenwerth.