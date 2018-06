Tschechien und Polen mit Einigung bei EU-Asylpolitik zufrieden

Der tschechische Premier Andrej Babiš und der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki haben die Einigung der EU-Staaten bei der Migrationspolitik begrüßt. Es werde keine Zwangsumsiedelung von Flüchtlingen geben, schrieb Morawiecki am Freitag auf Twitter. Polen und Tschechien hatten sich wie ihre Visegrad-Partner (V4) Ungarn und die Slowakei strikt gegen eine Umverteilung von Flüchtlingen gewehrt.

Babiš wertete die Gipfelbeschlüsse als „großen Erfolg“ der Visegrad-Gruppe. „Wir haben erreicht, dass niemand mehr über Quoten redet“, schrieb Babiš via Twitter. „Die Umverteilung und Umsiedlung wird freiwillig sein, so dass uns niemand Migranten aufzwingen kann“. Der 63 Jahre alte Multimilliardär hat erst am Mittwoch die Amtszeit als Regierungschef seines zweiten Kabinetts angetreten. Seine Ano-Partei regiert dabei in einer Koalition mit den Sozialdemokraten, die Minderheitsregierung soll von den Kommunisten toleriert werden.

Die EU-Staaten hatten sich in der Nacht zum Freitag in Brüssel nach zähen Verhandlungen darauf verständigt, dass künftig gerettete Bootsflüchtlinge in geschlossenen Aufnahmelagern in der EU untergebracht werden können. Diese sollen in Ländern entstehen, die sich freiwillig dazu bereiterklären.