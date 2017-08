Tschechien und Jordanien vereinbaren Kooperation im Bereich der Kernkraft

Die Tschechische Republik und Jordanien haben eine Zusammenarbeit über die friedliche Nutzung der Kernkraft vereinbart. Dazu haben Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) und sein jordanischer Amtskollege Hani al-Mulki am Dienstag in Prag ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Laut Regierungschef Sobotka ermögliche die Vereinbarung eine bessere Kooperation auf dem Gebiet von Wissenschaft und Forschung und erleichtere für tschechische Firmen den Zugang zum Ausbau der Atomenergie in Jordanien.

Sobotka bezeichnete Jordanien als wichtigen Partner der Tschechischen Republik mit einer Schlüsselrolle im Nahen Osten. Wie beide Ministerpräsidenten auf der gemeinsamen Pressekonferenz hervorhoben, hätten sie bei ihrem Treffen ebenfalls über die humanitäre Hilfe, den Handel und die Probleme im Nahen Osten gesprochen.