Tschechien und Israel errichten gemeinsames Polizeiteam

Tschechien und Israel errichten ein gemeinsames Polizeiteam, um einen schnelleren Informationsaustausch zu erzielen. Außerdem will man im Bereich der Cybersicherheit und beim Schutz der sogenannten Weichziele zusammenarbeiten.

Dies sagte der tschechische Innenminister Milan Chovanec am Mittwoch in Tel Aviv. Er kam dort am Mittwoch mit dem israelischen Minister für die Öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, zusammen.