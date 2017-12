Tschechien seit zehn Jahren Mitglied des Schengen-Raums

Vor zehn Jahren ist Tschechien dem Schengen-Raum beigetreten. Am 21. Dezember 2007 fielen die Kontrollen an der Grenze zu Deutschland, Österreich, der Slowakei und Polen weg. Dies sei eine spürbare Anbindung an Europa gewesen, sagte der christdemokratische Europaparlamentarier Pavel Svoboda am Donnerstag in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks.

Neben Tschechien traten vor zehn Jahren noch vier weitere ostmitteleuropäische Staaten sowie die drei baltischen Länder und Malta dem Schengen-Abkommen bei. Derzeit warten Rumänien, Bulgarien und Kroatien auf die Aufnahme in den grenzkontrollfreien Raum.