Die polnische Diskussion um Reparationsforderungen an Deutschland findet in Tschechien keinen Widerhall. Man müsse beachten, dass diese Angelegenheit in den deutsch-tschechischen Beziehungen kein Thema sei, sagte Präsident Miloš Zeman der Zeitung Lidová noviny am Montag. Zeman verwies auf die Deutsch-Tschechische Erklärung von 1997, die er sehr wertschätze. Auch Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) unterstrich, man habe die Vergangenheit den Historikern überlassen, um sich der Zukunft zu widmen. Das habe sich reich ausgezahlt, und es gebe keinen Grund, daran etwas zu ändern.