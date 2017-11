Tschechien ratifiziert das Klimaabkommen von Paris

An diesem Samstag tritt das Pariser Klimaabkommen in Tschechien in Kraft. Der Vertrag ersetzt das Protokoll von Kyoto. Die Tschechische Republik hat sich damit verpflichtet, bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken.

Es sei symbolisch, dass die Tschechische Republik nach langwierigen Debatten im Abgeordnetenhaus den Ratifizierungsprozess beendete und Vertragspartei des Übereinkommens wird, und zwar pünktlich ein Jahr nach dem dieses in Kraft getreten war, sagte Umweltminister Richard Brabec (Ano) am Freitag. Tschechien war der letzte der EU-Staaten, der das Klimaabkommens ratifizierte.