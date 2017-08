Tschechien mit EU-weit zweitgrößtem Anteil an Bio-Farmen

Die Tschechische Republik ist bei der ökologischen Landwirtschaft EU-weit in einer Spitzenposition. Dies geht aus Angaben des Statistikamtes hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Einen höheren Anteil von Biobauern an der Landwirtschaft insgesamt gibt es demnach nur noch in Österreich.

Insgesamt gibt es hierzulande rund 3000 landwirtschaftliche Betriebe, die auf knapp 450.000 Hektar in Bio-Qualität produzieren. Absatz finden die Biobauern in Tschechien auch immer mehr. Der Verbrauch von zertifizierten Produkten ist im Vorjahr im Vergleich zu 2015 um rund 12 Prozent gestiegen.