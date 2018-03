Tschechien in Häftlingszahl hoch über dem Durchschnitt

In Tschechien waren 2016 insgesamt 213 pro 100.000 Einwohner hinter Gittern. Gemessen an der Einwohnerzahl liegt Tschechien somit weit über dem Durchschnitt in Europa. Dies geht aus der Gefängnisstatistik 2016 des Europarates hervor, die am Dienstag in Straßburg vorgelegt wurde. Zudem gehört die Tschechische Republik den 13 Ländern Europas an, in denen die Gefängnisse überfüllt sind.

Die höchste Häftlingszahl in der Statistik wies Russland mit 448 Insassen pro 100.000 Einwohner auf, gefolgt von Georgien mit 256 Häftlingen. Die Zahl über 200 erreichten noch die Türkei (245), Albanien (205), Baltikum-Länder (von 203 bis 244) und einige weitere ehemalige Republiken der Sowjetunion. In den westeuropäischen Staaten liegt die Zahl meistens unter 100.