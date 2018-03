Tschechien hat momentan keinen Botschafter in Russland

Vítězslav Pivoňka, der Botschafter Tschechiens in Russland sein soll, wurde in das Amt noch nicht eingeführt. Er wartet immer noch auf das russische Visum. Dies teilte eine Sprecherin des tschechischen Außenministeriums am Freitag mit. Pivoňka löst im Botschafteramt Vladimír Remek ab, der im Januar Moskau verlassen hat.

Tschechische und russische Diplomatie beschäftigen sich in den letzten Tagen mit dem Fall der Vergiftung des Doppelagenten Sergei Skripal in Großbritannien. Die russische hatte behauptet, der Kampfstoff Nowitschok hätte aus Tschechien stammen können. Tschechien erwägt, einige russische Diplomaten auszuweisen.