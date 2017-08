Tschechien gedenkt der Opfer vom August 1968

In Tschechien wird an diesem Montag an den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei vor 49 Jahren erinnert. Vor dem Gebäude des Tschechischen Rundfunks in Prag wird der Opfer der Okkupation vom August 1968 gedacht. Weitere Gedenkveranstaltungen finden in Brno / Brünn und Liberec / Reichenberg statt.

Die Truppen des Warschauer Paktes haben in der Nacht vom 20. zum 21. August 1968 die Grenze der Tschechoslowakei übertreten. Damit wurde die Reformbewegung im Land, bekannt als Prager Frühling, zerschlagen. Laut Angaben der Historiker hat die Invasion bis Ende 1968 insgesamt 137 Todesopfer gefordert.