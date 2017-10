Tschechien gedenkt der Gründung der Tschechoslowakei vor 99 Jahren

Tschechien gedenkt am Samstag der Gründung des eigenständigen tschechoslowakischen Staates vor 99 Jahren. Am Vormittag werden unter anderem Staatspräsident Miloš Zeman und Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) am Nationaldenkmal auf dem Prager Vítkov-Hügel Kränze niederlegen. In Prag oder auch Ostrava / Ostrau und Plzeň / Pilsen finden im Laufe des Tages noch weitere Gedenkveranstaltungen statt.

Höhepunkt ist traditionell am Abend die Vergabe der Staatsorden durch den tschechischen Präsidenten. Zeman plant dieses Jahr rund 40 Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland auszuzeichnen, darunter auch aus Deutschland und Österreich.

Der 28. Oktober ist hierzulande ein Staatsfeiertag. Nach einem neuen Gesetz vom vergangenen Jahr bleiben die meisten Geschäfte im Land geschlossen.