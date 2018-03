Tschechien erinnert an kommunistische Machtübernahme vor 70 Jahren

In Tschechien wird an diesem Wochenende an die Machtübernahme der Kommunisten vor 70 Jahren erinnert. So fand zum Beispiel am Samstag am Prager Mahnmal für die Opfer des Kommunismus eine Gedenkveranstaltung statt. Dabei wurde die Baumreihe am Mahnmal in „Allee der Opfer des Totalitarismus“ getauft.

Am 25. Februar 1948 akzeptierte Staatspräsident Edvard Beneš den Rücktritt der zwölf nicht-kommunistischen Minister und erlaubte Regierungschef Klement Gottwald, sie durch KPTsch-Mitglieder zu ersetzen. Die Herrschaft der Kommunisten in der Tschechoslowakei dauerte über 41 Jahre lang bis zur Samtenen Revolution von 1989.