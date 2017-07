Tschechien hat im ersten Halbjahr 2017 640,4 Millionen Euro mehr Gelder von der EU erhalten, als es eingezahlt hat. Dies geht aus Zahlen des Finanzministeriums in Prag hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Insgesamt hat Tschechien aus den gemeinsamen Fördertöpfen in diesem Jahr bisher 1,5 Milliarden Euro erhalten und im Gegenzug 874,8 Millionen Euro eingezahlt. EU-weit bleibt der größte Netto-Empfänger Polen, der größte Netto-Zahler Deutschland.