Tschechien betrachtet Katalonien weiter als Teil Spaniens

Tschechien betrachtet Katalonien auch nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung als Teil Spaniens. Dies gab das Außenministerium in Prag in einer Erklärung bekannt. Am Freitag hatte das katalanische Parlament mit einer Mehrheit für eine Loslösung votiert.

Die Erklärung der katalanischen Unabhängigkeit stehe wie schon das vorangegangene Referendum „in klarem Widerspruch zur spanischen Verfassung“, so das Außenministerium. Zugleich sprach sich Prag für eine Verhandlungslösung aus. Die Tschechische Republik sei überzeugt, dass sich die innenpolitische Lage in Spanien nur „mit rechtlichen Schritten und einem Dialog im Rahmen des spanischen Verfassungssystems“ lösen lasse.