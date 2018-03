Die Sozialausgaben in Tschechien liegen weit unter dem Durchschnitt der Europäischen Union. Insgesamt gibt der Staat hierzulande 12,3 Prozent des BIP für Renten, Kranke oder Familien aus. Das zeigte eine Studie von Eurostat, die am Freitag veröffentlicht wurde. Tschechien belegt damit den sechstletzten Platz in der EU.

Insgesamt gaben die EU-Staaten 19,1 Prozent des BIP für Soziales aus. Spitzenreiter ist Finnland 25,6 Prozent, Schlusslicht wiederum Irland mit 9,9 Prozent.