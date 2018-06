Tschechien bei Klimaschutz in der EU nur auf Platz zwanzig

Beim Klimaschutz liegt Tschechien in einem Ranking von Umweltorganisation Climate Action Network (CAN) weit hinten. Es hat den 20. Platz unter den 28 EU-Staaten belegt, wie am Montag bekanntgegeben wurde. Tschechien kommt auf 33 Prozent der möglichen Punkte. Die Studie sieht Schweden, Portugal und Frankreich als Vorreiter, am schlechtesten abgeschnitten hat Polen.

Beurteilt wurde unter anderem, wie es gelingt, das Klimaziel für 2020 zu erfüllen. In diesem Punkt wurde Tschechien gelobt, auf einem guten Weg zu sein, insbesondere im Bemühen, Ausstoß von Treibhausgasen zu senken. Kritisiert wurde hingegen, der Tschechischen Republik fehlten Pläne zum Verzicht auf Kohleverbrennung.