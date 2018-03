Die tschechische Delegation ist von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang bereits zurück in der Heimat. Am Montag ist der letzte und größte Teil in Prag eingetroffen.

In der letzten Gruppe war unter anderem die Doppel-Gold-Gewinnerin Ester Ledecká. Die Olympioniken begaben sich direkt vom Flughafen auf den Altstädter Ring in Prag. Dort wurde ein großer öffentlicher Empfang für sie vorbereitet.