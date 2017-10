Tschechien begeht internationalen Tag der Archäologie

Mit zahlreichen Aktionen feiern Museen und wissenschaftliche Einrichtungen in Tschechien den internationalen Tag der Archäologie. Beispielsweise wollen die Altertumsforscher in Liboc den Besuchern mit einer mittelalterlichen Feier den Besuchern ihre Arbeit näherbringen, das Prager Náprstek-Museum legt seinen Schwerpunkt hingegen auf Ausgrabungen im Sudan.

Das erste Mal fand der internationale Tag der Archäologie 2011 in den USA statt, bereits 2013 schlossen sich weitere Länder an. In Tschechien präsentieren sich die Archäologen seit 2014.