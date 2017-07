Tschechien gehört weltweit zur Spitze bei der Erfüllung der UN-Nachhaltigkeitsziele. Dies geht aus dem neuesten Ranking von 157 Staaten hervor. Dort liegt Tschechien auf Platz fünf hinter vier nordeuropäischen Staaten, angeführt von Schweden, aber noch vor Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am besten bewertet wurde der Kampf gegen die Armut hierzulande, da erfüllte Prag 99,7 Prozent der Ziele. Am schlechtesten liegt Tschechien jedoch bei der Durchsetzung von Innovationen und der Schaffung von Infrastruktur. Schwächen bestehen zudem in der sehr unterschiedlichen Bezahlung von Frauen und Männer oder in der hohen Pro-Kopf-Produktion von Abfall und Emissionen.