Tschechen verbringen mehr Zeit in der Arbeit als Deutsche, verdienen aber bedeutend weniger

Tschechen verbringen im Vergleich mit den Deutschen in der Arbeit mehr Zeit, sind jedoch weniger produktiv und ihre Löhne erreichen etwa 30 Prozent des Durchschnittslohns in Deutschland. Dies folgt aus einer analytischen Studie, die der Wirtschaftsexperte Aleš Michl für das tschechische Unternehmen Anect ausarbeitete. Tschechien ist jedoch gar nicht schlecht daran, was die Einführung technologischer Innovationen betrifft, die mit dem Wachstum der Arbeitsproduktivität verbunden sind.

Tschechen verbringen im Durchschnitt um 14 Prozent mehr Zeit in der Arbeit als Deutsche, die im Durchschnitt 35 Stunden in der Woche arbeiten. Über sieben Prozent der Tschechen arbeiten mehr als 50 Stunden täglich. Der durchschnittliche Bruttomonatslohn stieg im vierten Quartal 2017 zum ersten Mal auf mehr als 30.000 Kronen (1160 Euro).