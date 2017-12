Tschechen trotzen Tauwetter: Viele begrüßen Neujahr wieder im Gebirge

Das Tauwetter der vergangenen Tage hat viele Tschechen nicht davon abgehalten, die letzten Tage des Jahres erneut in den Gebirgen des Landes zu verbringen. Und die meisten Wintersportareale melden „Ski und Rodel“ gut, zumal es seit Mittwoch wieder kälter ist und am Donnerstag frischer Neuschnee gefallen ist.

Aus dem nordwestböhmischen Kreis Karlovy Vary / Karlsbad werden gute Schneeverhältnisse gemeldet. Am Keilberg (Klínovec) herrschen hervorragende Bedingungen zu Pistenabfahrten, und die Langlaufloipen im Erzgebirge seien zu Dutzenden Kilometern in gutem Zustand, heißt es. Auch im westböhmischen Kreis Pilsen / Plzeň und in Südböhmen sind die Schneeverhältnisse gut.

Etwas unbeständiger zeigt sich die Lage in Mähren. Im Kreis Zlín haben die Plustemperaturen der letzten Tage Aktivsportler davon abgehalten, die Wintersportareale zu besuchen. Im Altvatergebirge und in den Beskiden sieht es trotz Regens weit besser aus. Hier seien die Besucherzahlen sehr hoch, informierten die dortigen Hotels und Pensionen am Donnerstag. Und die weiteren Aussichten sind positiv: In Ostmähren und Mährisch-Schlesien soll es in der Nacht zu Freitag kräftig schneien, in Böhmen und der Böhmisch-Mährischen Höhe muss sogar mit Glatteis gerechnet werden. Wie jedes Jahr wollen so wieder viele Tschechen auf ihren Skiern in das neue Jahr einlaufen.