Tschechen immer spendenfreudiger

Wenn es um Hilfe für Bedürftige geht, dann sind die Tschechen nicht knausrig. Knapp 62 Prozent der Bürger hierzulande spenden regelmäßig Geld an eine gemeinnützige Organisation. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Ipsos hervor.

Am meisten spenden die Tschechen demnach für kranke Kinder und Tiere in Not. Im Schnitt lassen sie den jeweiligen Organisationen jährlich zwischen 200 bis 500 Kronen (7,60 bis 19 Euro) zukommen.