Tschechen im Ausland können an 108 Plätzen der Welt zur Wahl gehen

Tschechische Bürger, die sich zu den Parlamentswahlen im Oktober im Ausland aufhalten, können ihr Wahlrecht an 108 Plätzen in der Welt wahrnehmen. Im Vergleich zum vorherigen Urnengang im Herbst 2013 sind dies um vier Wahllokale mehr. Die bei Missionen im Ausland eingesetzten Soldaten können zum Beispiel an ihren Stützpunkten im Irak und in Afghanistan wählen gehen. Das geht aus den am Freitag auf der Internetseite des tschechischen Außenministeriums veröffentlichten Informationen hervor. Demnach können die Tschechen nun beispielsweise auch bei der Botschaft in Luxemburg oder beim neuen Konsulat in der chinesischen Millionenstadt Chengdu ihre Stimme abgeben.