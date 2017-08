Tschechen geben für Wasch- und Reinigungsmittel 140 Millionen Euro aus

Die tschechischen Haushalte geben weiter mehr Geld für Wasch- und Reinigungsmittel aus. Von Anfang August 2016 bis Ende Juli 2017 kauften sie Waren dieses Sortiments für 3,6 Milliarden Kronen (ca. 140 Millionen Euro) ein. Im Jahresvergleich ist das ein Zuwachs von 1,3 Prozent. Am beliebtesten seien Säuberungsmittel in flüssiger Form, geht aus den Daten hervor, die von der Firma Nielsen am Sonntag veröffentlicht wurden.

Den aktuellen Daten zufolge liegt der Anteil der flüssigen Wasch- und Reinigungsmittel am Gesamtumsatz bei 42 Prozent, was genauso viel ist wie im Zeitraum von August 2015 bis Juli 2016. Demgegenüber sei der Anteil der pulverförmigen Säuberungsmittel um drei Prozentpunkte auf 37 Prozent zurückgegangen. An dritter Stelle stehen die Reinigungskapseln mit 15 Prozent. Den Erhebungen zufolge kaufen die Verbraucher diese Produkte am liebsten in Lebensmittelgeschäften und Gemischtwarenläden ein. Der damit gedeckte Bedarf liegt bei zirka vier Fünfteln des Umsatzes. Nur knapp ein Fünftel der Waren wird in Drogerien gekauft, Tendenz fallend.