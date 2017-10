Trommelaktion am Bahnhof Bubny erinnert an Deportationen von Juden

In Prag wird am Montagnachmittag mit einer Trommelaktion an die Deportationen der Juden durch das NS-Regime erinnert. Die Happening unter dem Motto „Trommeln für Bubny“ („Bubnování pro Bubny“) wird am ehemaligen Bahnhof Bubny zum dritten Mal veranstaltet.

Zudem wird eine Straße in der Nähe des Bahnhofs nach Sir Nicholas Winton symbolisch benannt, der vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hunderte jüdische Kinder aus der Tschechoslowakei gerettet hatte. An dem Bahnhof hatten die Nazis am 16.Oktober 1941 den Transport ins Ghetto Litzmannstadt abgefertigt. Ein Schoah-Denkmal soll dort künftig an die Vergangenheit des Ortes erinnern. Das Projekt für die Gedenkstätte wird ab Montagabend in der Chemistry Gallery ausgestellt.